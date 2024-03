Ad un passo dalla finale del GF, la mamma di Greta Rossetti è tornata a scagliarsi contro Sergio D’Ottavi. La signora Marcella Bonifacio parla di strane strategie e non contempla i sentimenti.

GF: la madre di Greta contro Sergio per la finale

Ospite del programma radiofonico Non succederà più, la madre di Greta Rossetti è tornata a scagliarsi contro Sergio D’Ottavi. La signora Marcella Bonifacio non approva l’unione con la figlia e crede che il suo interesse sia solo una strategia per arrivare in finale.

Le parole della madre di Greta sulla finale e su Sergio

La madre di Greta ha tuonato:

“Ho preparato una serie di video che farò vedere a Greta con tutto quello che ha fatto Sergio in questi mesi, ho le armi. Lui ha usato le sue strategie, le sue armi per arrivare in finale. Io l’ho soprannominato Gaspare, Orazio…. Lei lo ha indotto sulla tentatrice e lui ha detto divertiamoci. Poi magari con il tempo ha capito veramente Greta com’è e magari un attimino si è lasciato andare, però è troppo tardi, perché il mio giudizio me lo sono fatto su quello che ho fatto. È stato un complotto che ha fatto Beatrice con Stefano e lui e ci sono tanti video in cui si vede questo e questa cosa fino a quando non avrò dei chiarimenti non la manderò giù. I Sergetti ce li ho contro perché loro difendono Sergio e li vogliono insieme assolutamente”.

Chi vince il GF secondo la madre di Greta

Secondo Marcella né Greta e né tantomeno Sergio vinceranno il GF. Ha dichiarato: