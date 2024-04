Beatrice Luzzi è stata la protagonista indiscussa dell’ultima edizione del Grande Fratello, nonostante la vittoria sia poi andata a Perla Vatiero. L’attrice si racconta in un’intervista a Chi, in cui parla anche del suo rapporto con Giuseppe Garibaldi.

La vita amorosa di Beatrice Luzzi

Beatrice Luzzi è single dal 2019, da quando si è lasciata con Alessandro Cisilin, padre dei suoi due figli Elia e Valentino, di 13 e 15 anni.

“Non è ancora successo” racconta Luzzi in merito a una nuova relazione. “Nella Casa ho fatto quello che sapete, ma non era mai successo prima e questo è il grande punto di domanda, oggi. Dopo che io e Alessandro ci siamo lasciati, ci siamo dovuti riorganizzare e non abbiamo avuto il tempo o la voglia di distrarci. Adesso che i figli sono grandi e ho avuto questa parentesi al GF, non so cosa succederà. Non ho avuto ancora il tempo di mettermi davvero in ascolto. Penso che siamo pronti a un eventuale cambio di rotta da parte mia o di Alessandro.”

La relazione con Garibaldi

Continua raccontando il suo rapporto con Giuseppe Garibaldi, anche lui concorrente al GF con cui ha avuto un flirt. “Certamente la storia con Giuseppe avrei voluto viverla con spensieratezza, perché, stando lì dentro, provavo meno senso di colpa nel tradire la devozione verso la famiglia. Ed ero amareggiata quando ho capito che non c’erano le condizioni per farlo. Io e Giuseppe ci stavamo perdendo momenti belli che non avrei potuto recuperare fuori. Lui non lo sapeva, ma io sì: la leggerezza, la possibilità di distrarmi da quelle che sono le responsabilità della vita. Era difficile da capire per un ragazzo.”