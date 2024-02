GF, Marco Maddaloni vuole uscire ma non può per contratto: lo sfogo

Marco Maddaloni vuole abbandonare il GF ma non può farlo perché il contratto gli impone di pagare una penale molto alta. Il judoka, specialmente dopo l’ultima diretta, ha espresso il desiderio di tornare dalla sua famiglia.

Dopo l’abbandono volontario di Fiordaliso dal GF, Marco Maddaloni ha confessato di voler capire come ha fatto la cantante ad uscire senza pagare la penale perché vorrebbe seguire le sue orme. Il judoka ha più volte sottolineato di sentire la nostalgia della sua famiglia, ma allo stesso tempo non vuole sganciare un euro per tornare da loro.

GF: cosa impone il contratto a Maddaloni?

Così come per gli altri concorrenti, anche Marco Maddaloni deve pagare una penale se abbandona il GF prima della scadenza del contratto. Al momento, non sappiamo quando potrebbe avere il via libera, ma visti i suoi discorsi immaginiamo che la data sia ancora lontana.

Guardate l’aggressività di Maddaloni e chiama Sergio “Scemo” ha ragione Beatrice su questo soggetto #grandefratello Ha paura per Mercoledì pic.twitter.com/RKxneEjZtR — Cristina🌊🪷 (@witcher____97) February 13, 2024

Marco Maddaloni esce dal GF perché impegnato con le gare

Al termine dell’ultima puntata del GF, dopo che Sergio D’Ottavi l’ha nominato, Maddaloni ha ammesso di essere pronto ad uscire perché ha anche delle gare in programma. “Io sono il primo a voler uscire ma non posso perché mi decurtano il contratto. Se mi mandate a casa sono contento“, ha dichiarato Marco. Nel frattempo, sui social fioccano commenti contro di lui: “Maddaloni non ha rinnovato il contratto deve andare a delle gare per questo sta in nomination e uscirà pure pulito cancellando la bestemmia“.