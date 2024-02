Luca Vismara asfalta Marco Maddaloni al GF

Luca Vismara ha condiviso L’Isola dei Famosi con Marco Maddaloni e ha voluto commentare il percorso del judoka al GF. A suo dire, lo sportivo è un grande stratega che cerca solo di essere amico di tutti per arrivare in finale.

Ospite del GF Vip Party, Luca Vismara ha asfaltato Marco Maddaloni. I due hanno condiviso l’avventura all’Isola dei Famosi e il loro rapporto non è mai stato idilliaco. Forse, è anche per questo che il suo giudizio sul judoka è stato tagliente. A suo dire, il gieffino è solo uno stratega che punta alla finalissima.

Luca ha dichiarato:

“Marco fa Marco, fa il concorrente che deve arrivare e vuole arrivare in finale . Non si schiera tanto, Marco è un grande giocatore, è un bravo ragazzo, ma quello che non piace di lui e non convince mai è il fatto di non schierarsi mai nettamente. Lui ha le sue idee, perché le ha”.

Vismara sostiene che Maddaloni stia semplicemente interpretando un ruolo, il suo ruolo, quello che l’ha sempre contraddistinto: il giocatore.

Luca ha concluso:

“All’Isola ce le confessava senza telecamere, ma al GF diventa più difficile per giocare perché sono ripresi h24, quindi, non può condividere le sue strategie con altri, però, è un grande stratega anche da solo e voi vedrete che se non arriverà in finale, comunque la sfiorerà, anche se non penso che vincerà. Di solito, all’inizio, nessuno punta su di lui, però è quello un ruffianello che cerca di farsi amico tutti, anche dopo una litigata e così arriva in finale“.