Dopo il due di picche di Vittorio Menozzi, Heidi Baci si è appartata in giardino con Massimiliano Varrese. La ragazza, che potrebbe anche lasciare il GF visto che è in nomination, e il suo vecchio spasimante si sono lasciati andare a qualche commento al vetriolo.

GF: Massimiliano ed Heidi sparlano di Vittorio

Nel corso dell’ultima puntata del GF, Vittorio Menozzi ha rifilato un bel palo ad Heidi Baci, rivelando che preferisce Anita Oliveri. All’indomani della diretta, la bella abruzzese si è sfogata con Massimiliano Varrese. I due si sono divertiti a sparlare del modello.

Heidi: è colpa sua se Vittorio è emerso

“Mi rode perché gli ho dato a Vittorio io il potere di essere preso minimamente in considerazione“, ha dichiarato Heidi convinta di sé. In sostanza, la Baci sostiene di non essere mai stata troppo interessata a Menozzi e di essere solo stata al gioco degli autori. Sentirsi rifiutata in diretta, però, non deve esserle piaciuto molto.

Heidi su Vittorio “ ho dato io il potere a Vittorio di essere preso in considerazione, a questo ragazzetto stupido “ strano che adesso lo deridi insieme al guru con cui avevi detto non volevi avere niente a che fare #grandefratello #gf pic.twitter.com/02qVGKgZFY — Soqquadro (@gicarestik2) October 10, 2023

Heidi ripiegherà su Massimiliano?

Massimiliano ha ascoltato il suo sfogo e le ha chiesto di non fare la “stro**a” con Vittorio, anche se ha sottolineato che ci ha riso e scherzato “pure troppo“. Adesso Heidi ripiegherà su Varrese? L’attore spera di sì, tanto che ha chiesto l’aiuto di Ciro Petrone.