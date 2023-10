L’ultima puntata del GF ha visto l’ingresso di tre nuovi concorrenti: Mirko Brunetti, Jill Cooper e Giampiero Mughini. Quest’ultimo ha già violato il regolamento: vediamo cosa ha combinato.

GF, Mughini ha violato il regolamento: cosa ha combinato?

Giampiero Mughini è riuscito quasi a battere il record dei Cugini di Campagna all’Isola dei Famosi. Il giornalista ha violato il regolamento del GF a distanza di soli dieci minuti dal suo ingresso. Molto probabilmente, anzi quasi sicuramente non verrà squalificato ma solo richiamato all’ordine.

Ecco cosa ha svelato Mughini ai concorrenti del GF

Chiacchierando con Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi, Mughini ha violato il regolamento del GF. Giampiero ha svelato ai due concorrenti alcuni dettagli della vita reale che avrebbe dovuto tacere. Nello specifico, il giornalista ha parlato di calcio, rivelando gli ultimi risultati in campo della Juventus.

GF: Mughini e Garibaldi uniti dalla stessa fede

Mughini, grandissimo tifoso della Juventus, ha trovato in Garibaldi un grande alleato. Il bidello, oltre a sostenere la squadra della sua città, simpatizza da sempre con il club bianconero. Il giornalista non ha rivelato solo gli ultimi risultati in campo, ma anche la posizione in classifica della Vecchia Signora.