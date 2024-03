GF, Perla e Alessio preoccupano i fan: "Non sono entrato per farti innamorare".

Nelle ultime ore, i fan di Perla Vatiero e Mirko Brunetti sono andati in allarme. Il motivo? E’ spuntato un video notturno che immortala uno strano dialogo tra la concorrente e Alessio Falsone. Cosa sta accadendo tra i due?

GF, Perla e Alessio preoccupano i fan: spunta un video notturno

Nelle ultime puntate del GF, Perla Vatiero ha ammesso di essere ancora innamorata di Mirko Brunetti. Ha chiesto all’ex fidanzato di fidarsi di lei e di aspettare la fine del reality per capire come evolverà la loro relazione. Nel frattempo, però, la ragazza si è avvicinata ad Alessio Falsone ed è spuntato un video notturno che ha messo in allarme i fan dei Perletti.

GF: cosa c’è tra Perla e Alessio?

Nel filmato incriminato si vede Perla Vatiero che chiacchiera animatamente con Alessio Falsone. Con loro c’è Sergio D’Ottavi. Tra l’ex volto di Temptation Island e il nuovo arrivato c’è una certa chimica, ma il ragazzo ha preso un po’ le distanze per non crearle problemi con Mirko. Un atteggiamento normale e apprezzabile, che però ha fatto dispiacere la gieffina. E’ stata proprio quest’ultima a chiedere un confronto ad Alessio.

GF: Alessio gela Perla

Il ragionamento di Alessio non fa una piega, ma Perla sembra abbattuta. Ad un certo punto, Falsone ha esclamato: “Tu sei fidanzata, io non sono entrato qua dentro per farti innamorare“. Perché la Vatiero ha lamentato la mancanza di attenzioni da parte del coinquilino? Di certo, nella prossima puntata del GF Alfonso Signorini la metterà spalle al muro.