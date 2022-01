Gf Vip 6, Delia Duran smascherata in diretta: il contestato fuori onda su Alex Belli

A Pomeriggio 5 è emerso un fuori onda parecchio compromettente di Delia Duran su Alex Belli: ecco di cosa si tratta

Delia Duran era stata ospite qualche settimana fa a Pomeriggio 5 per parlare della speciale amicizia venutasi a creare tra Soleil Sorge e il marito Alex Belli. In quell’occasione la modella sudamericana aveva dato della gatta “più viva che morta” alla sua rivale in amore, tacciandola sostanzialmente di aver la maggior parte della colpa in quanto accaduto.

“Soleil è una donna e quindi lo doveva fermare […]. Poteva dire alt e invece ha continuato, facendo di peggio. Sono arrabbiata anche con lui, […] ma Alex non recita, anche se poteva fare un po’ meno. Lei invece è una gatta più viva che morta, sa come aggredire le persone e ha una doppia faccia”.

Silvana Giacobini svela il fuori onda

Nella puntata di Pomeriggio 5 di martedì 18 gennaio, Silvana Giacobini ha però rivelato quello che Delia le avrebbe detto durante un fuori onda.

L’opinionista di Barbara D’Urso tempo fa chiese a Delia:”Come fai a resistere?” (Nel vederlo con Soleil)

Delia:”Eh ma Alex ha dato un brivido alla trasmissione” E state ancora qui a credere a questi due. #gfvip #Pomeriggio5 — Rare 🎥 (@DioBenedicaMe) January 18, 2022

Ebbene, la giornalista ha svelato che Delia e Alex all’inizio erano d’accordo, pensando che l’attore avrebbe fatto un gioco superficiale all’interno del programma. “Fuori onda, a Pomeriggio Cinque, Duran mi ha fatto delle confessioni.

Durante la pubblicità le ho chiesto come facesse a resistere con quello che vedeva in tv e lei mi ha risposto che Alex ha dato un brivido di novità e interesse a questo Grande Fratello Vip”. Peccato tuttavia che tale gioco gli sia poi sfuggito di mano, tanto da portare Delia alla decisione di lasciarlo proprio poche ore fa, direttamente dalla Casa di Cinecittà.