Gf Vip 6, Delia in lacrime racconta il suo doloroso passato: “Non avevamo una casa dove vivere”

Parlando con Federica Calemme, la modella venezuelana racconta il suo passato e della soddisfazione di aver regalato una casa alla sua mamma.

Delia Duran, dopo la rottura con Alex Belli, nella Casa del Grande Fratello Vip si sta lasciando andare ad alcune confessioni sulla sua vita. Proprio ieri in serata, infatti, ha raccontato a Federica Calemme il suo passato doloroso, partendo dalla sua infanzia segnata da problemi economici.

Tanto è vero che, quando iniziò a lavorare, mise i soldi da parte per fare un regalo alla sua mamma: una casa tutta per lei.

E perchè proprio un regalo di questo tipo? Purtroppo, dal racconto di Delia è emerso che quando era piccola lei e la sua famiglia non avevao neanche una casa dove poter vivere, a causa di alcuni motivi economici.

“Il mio sogno più grande era comprare una casa a mia madre, misi tutti i soldi da parte. Noi non avevamo una casa dove vivere, dormivamo da un parente. Volevo farlo per lei e così è andata. Quando sono arrivata in Italia era il mio obiettivo, le ho comprato una casa e gliel’ho arredata. Ho fatto tanto per lei”.