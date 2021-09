Gf Vip 6, i concorrenti e le loro vite sentimentali: chi è single e chi no

Nasceranno nuovi amori nella casa del GF Vip 6? I concorrenti hanno svelato i retroscena della loro vita privata.

Con la sesta stagione del GF Vip ormai alle porte (inizierà il 13 settembre) sono in tanti a chiedersi se nasceranno nuovi amori all’interno del reality show. Tra i 24 concorrenti attesi all’interno del programma alcuni sono single, mentre altri entreranno felicemente fidanzati.

GF Vip 6: la vita sentimentale dei concorrenti

Come per le precedenti edizioni del GF Vip sono in tanti i fan del programma curiosi di sapere se nasceranno delle storie d’amore tra i concorrenti. I 24 partecipanti hanno svelato qualche dettaglio in più sulla loro vita privata, confessando se siano single oppure no:

Ainett Stephens è separata e attualmente sarebbe single.

Alex Belli è sposato con Delia Duran.

Amedeo Goria, ex marito di Maria Teresa Ruta, è attualmente sposato con Vera Miles. Famoso per i suoi numerosi tradimenti ai danni dell’ex moglie, oggi sembra aver trovato la stabilità.

Andrea Casalino ha dichiarato di essere single dopo una relazione con l’ex Bonas Paola Caruso.

Francesca Cipriani invece ha il cuore occupato: da alcuni mesi frequenta l’imprenditore di Cesenatico Alessandro.

Soleil Sorge, dopo numerose liaison (quasi sempre finite male) oggi si definisce single e sono in tanti a sperare che trovi l’amore all’interno del reality show.

Manuel Bortuzzo invece avrebbe il cuore occupato: la sua fidanzata è Federica Pizzi.

Raffaella Fico, dopo la storia con Alessandro Moggi e la liaison con Giulio Fratini, di recente è tornata ad essere single.

Jo Squillo è da anni legata a Gianni Muciaccia, con cui avrebbe trovato il vero amore.

Katia Ricciarelli da tempo ha il cuore libero: “Sono single, magari nella Casa troverò un partner”, ha dichiarato.

Nicola Pisu, figlio di Patrizia Mirigliani, ha confessato di essere single.

Tommaso Eletti è single dopo la fine della sua relazione con Valentina Nulli Augusti.

Samy Youssef è single.

Sophie Codegoni è single.

Davide Silvestri ha ammesso di essere fidanzato ma non si conosce l’identità della sua fidanzata.

Carmen Russo è sposata con Enzo Paolo Turchi.

Miriana Trevisan ha dichiarato di essere fidanzata, ma al momento l’identità del suo compagno resta top secret.

Gianmaria Antinolfi, balzato alle cronache per una liaison con Belen, al momento sarebbe single.

Giucas Casella è legato a Valeria Perilli da oltre 40 anni.

Clarissa Maconnèn Hailé Selassié è single.

Jessica Maconnèn Hailé Selassié è single.

Lucrezia Maconnèn Hailé Selassié: è single.

Manila Nazzaro è fidanzata con Lorenzo Amoruso.

Aldo Montano è sposato con Olga Plachina e oggi sembra aver trovato la vera felicità.

Gf Vip 6: l’inizio dello show

Il GF Vip 6 prenderà il via dal 13 settembre. Ferve l’attesa per la nuova stagione, condotta come la quarta e la quinta da Alfonso Signorini. Insieme a lui saranno presenti le opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe.

GF Vip 6: le novità

Il conduttore del programma ha svelato che ci saranno alcune novità per quanto riguarda le squalifiche dei concorrenti dal reality show e ha precisato che rispetto alle precedenti edizioni ci saranno nuove modalità di eliminazione.