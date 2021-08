Tommaso Eletti ha un nuovo amore dopo Valentina? Dopo che la coppia era "scoppiata" davanti al falò del chiarimento ma il concorrente non si era arreso

Tommaso Eletti ha un nuovo amore dopo Valentina? Una cosa è certa, fra Instagram, foto postate, gossip e indiscrezioni dopo Temptation Island si rincorrono voci ed indizi su nuove fiamme e vecchi rammarichi, cerchiamo di capirci qualcosa. Tommaso Eletti è stato uno dei protagonisti di punta dell’ultima edizione del reality Temptation Island.

A quel programma Tommaso aveva partecipato assieme a Valentina Naulli Augusti, sua ex fidanzata con cui Tommaso ha 19 anni di differenza. Il resto è “storia” del reality: Tommaso si era molto avvicinato a Giulia ed aveva avuto momenti di passione con la stessa.

Il nuovo amore di Tommaso Eletti dopo il falò dell’addio con Valentina

Il falò di confronto chiesto da Valentina era sfociato nella parola “fine” al loro rapporto, ma quella fine non era sembrata poi così perentoria.

Perché? Perché Tommaso si era dato da fare per riconquistare Valentina malgrado il bacio dato a Giulia e a fine trasmissione aveva ammesso di manifestare ancora dei sentimenti per la sua ex. Tutto finito e finito bene? Ma certo che no.

Tommaso Eletti, il nuovo amore e i vecchi rammarichi per la sua ex

Da un lato infatti la “reconquista” di Tommaso non sembra aver trovato la disponibilità della sua ex fidanzata, dall’altro Tommaso, forse per farla ingelosire o semplicemente perché anche lui ha capito che si deve voltare pagina, pare abbia “nuovi interessi”.

Quali? Quelli che trapelerebbero da una foto pubblicata su Instagram in cui l’ex protagonista di TI è al fianco di una nuova ragazza in uno scatto a cui è allegata anche una dedica con cuoricini.

Sul nuovo amore di Tommaso Eletti giurano in pochi, ma va bene così, dato che se ne parla

Da questo punto di vista i social e le riviste specializzate si sono scatenati, ma per il momento solo e soltanto su una congettura innescata da uno scatto, scatto forse “tattico”.

In realtà cosa voglia davvero fare Tommaso forse non lo sa neanche Tommaso stesso, però il grip social mantiene alto il livello di attenzione e questo per ora basta. Fino a quando? Fin quando non tenterà magari un nuovo “assalto” al cuore di Valentina o fino a quando, finita l’estate “gossippara”, non ci sarà bisogno di rinverdire la vicenda con qualche altra indiscrezione messe in punta di amo.