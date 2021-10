Gf Vip 6, il crudele commento di un’inquilina su Aldo Montano: “Non mi affascina”

Molto apprezzanto da Katia Ricciarelli, Aldo Montano non sembra scatenare le stesse emozioni in un'altra Vippona della Casa di Cinecittà

Se le prime settimane al Grande Fratello Vip per Soleil Sorge non sono state propriamente rilassanti, ultimamente la gieffina pare aver recuperato diversi rapporti. L’unico che non sembra proprio interessato a interagire con lei è tuttavia Aldo Montano, la cui antipatia pare essere reciproca.

Dopo la diretta di lunedì 25 ottobre 2021, Soleil si è appartata in veranda con Katia Ricciarelli, dove ha lanciato una vera e propria stilettata allo sportivo. Secondo la Sorge, infatti, lo schermidore avrebbe rosicato dal fatto di non averla potuta nominare in quanto preferita dal pubblico.

Soleil: “Aldo era in difficoltà. Gli hanno tolto la sua nominata preferita”

Katia: “cioè?”

Sole: “io”#gfvip pic.twitter.com/3tcg4NCAye — ♡✨🐍ᴀʟᴇssɪᴀᴏʀʟᴀɴᴅɪ🪐✨♡𝑣𝑒𝑑𝑜𝑣𝑎𝑅𝑜𝑠𝑚𝑒𝑙𝑙𝑜 (@nickianarinika) October 26, 2021

Aldo Montano denigrato da una gieffina

Katia Ricciarelli, che dal canto suo ha sempre avuto un buon rapporto con Aldo Montano, ha però preso le parti dell’amico. Dopo avergli fatto i complimenti per il suo modo di fare, ha infatti aggiunto che è davvero “belloccio”. Ecco che a quel punto Soleil non ha perso occasione per mostrare di nuovo la sua lingua biforcuta, sottolineando: “Secondo me no. Cioè, io non riesco proprio a vederlo così.

A me proprio fa ca***e”.

#GFVIP Ora ci si mettono anche le fans di Aldo Montano a fare la “guerra” a Soleil

Ah ma certo: se il loro beniamino è un comodino della Foppapedretti in Casa non è colpa nostra, quindi ecco perché parlano di Sole — Rossella 51%🚀💖 (@Scarlett9413) October 26, 2021

Cosa ne penseranno le tante fan dell’atleta nonché ex fiamma di due bellissime della tv come Manuela Arcuri e Antonella Mosetti?