Gf Vip 6: Jessica Selassié in lacrime viene consolata da Alessandro Basciano

Le ultime nomination del Grande Fratello Vip hanno visto Jessica Selassié e Sophie Codegoni votarsi contro a vicenda. Il tutto è avvenuto dopo che la madre dell’ex tronista è tornata nella casa di Cinecittà facendo scoppiare una vera e propria bomba. L’intervento della donna ha fatto scoppiare in lacrime la principessa etiope, la quale dopo la puntata si è chiusa in camera con Giacomo Urtis.

“La frase sulla dignità e l’orgoglio la condivido, ma non per Sophie, in generale. Non possono lasciarsi e poi fare Mimì e Cocò. Sua madre mi ha fatto passare per la S che ci prova col fidanzato della figlia, anche no”. Precisando peraltro di essersi messa per prima da parte, Jessica ha tuttavia ribadito il proprio interesse per Alessandro Basciano, al momento “in love” nella Casa proprio con l’ex volto di Uomini e Donne.

Alessandro consola Jessica dopo la puntata

Dopo lo sfogo è tuttavia entrato in camera proprio Alessandro e vedendo Jessica in quelle condizioni ha cercato di consolarla. “Ricordati che fuori c’è una percezione diversa.

Prima ho parlato con Sophie e le ho detto che a me dispiace molto vederti così. […]. Sicuramente chiarirete, magari non subito”. Cosa succederà dunque tra le due gieffine? Avranno voglia e modo di confrontarsi per arrivare a un punto di incontro?

Soleil a Jessica “Attenta a non farti strumentalizzare da Sophie e Ale. Più brilli della tua luce e più vedrai che tutto ti si attrae addosso”

