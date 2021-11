GF Vip 6, Katia Ricciarelli contro Miriana Trevisan: “Le do una sberla”

Katia Ricciarelli si è scagliata contro Miriana Trevisan per averla mandata in nomination.

Katia Ricciarelli ha pronunciato alcune frasi poco gentili nei confronti di Miriana Trevisan, come lei concorrente del Grande Fratello Vip.

Katia Ricciarelli contro Miriana Trevisan

Katia Ricciarelli si è scagliata contro Miriana Trevisan dopo l’evidente nomination della showgirl nei suoi confronti. “Che str***a, le tiro una scarpa in testa e le faccio un buco.

Sono schifata da questo atteggiamento, la prenderei a sberle”, ha dichiarato l’ex moglie di Pippo Baudo, che si era scagliata contro Miriana Trevisan affermando: “Sei una vera traditrice, sei una traditrice e basta, attacchi alle spalle. Io ti ho votata soltanto per quello che hai fatto a Nicola e tutti la pensano come me. Sei una bugiarda, io ti avevo aperto il cuore e adesso capisco tutto (…) Sei una Santa Maria Goretti! Sei fiera di essere Miriana Trevisan? No cara, non devi esserne fiera.

Aveva ragione Nicola, sei una gran bugiarda e vai a raccontare bugie alle altre”.

Non è la prima volta che nella casa del reality show i concorrenti finiscono per dirsene di tutti i colori a causa delle nomination e in tanti si chiedono se Katia Ricciarelli e Miriana Trevisan riusciranno a superare i loro dissapori.

Katia Ricciarelli: Miriana e Nicola Pisu

In molti tra i concorrenti del GF Vip e i telespettatori del programma non hanno gradito il comportamneto che Miriana Trevisan ha avuto con l’ex concorrente Nicola Pisu, che dopo il suo avvicinamento e un bacio sulle labbra le aveva aperto il suo cuore.

La showgirl ha messo a freno i sentimenti di Nicola Pisu ed è tornata sui propri passi, affermando di non essere intenzionata a vivere con lui una liaison all’interno della Casa. La sua decisione, come prevedibile, ha finito per ferire Nicola, che non si è detto disposto ad avere ulteriori chiarimenti con la Trevisan in futuro.

Katia Ricciarelli: la partecipazione al GF Vip

Katia Ricciarelli è senza dubbio uno dei personaggi di punta di questa sesta edizione del reality show ma spesso il suo linguaggio nei confronti dei concorrenti del reality show ha fatto storcere il naso ai fan del programma e in più di un’occasione sono stati chiesti provvedimenti nei suoi confronti.

La cantante lirica verrà ripresa per quanto affermato sul conto di Miriana Trevisan?