Gf Vip 6: la bollente confessione di Delia Duran sul ménage à trois con Alex Belli e un’altra donna

Entrata da pochissimo nella Casa di Cinecittà, Delia Duran ha già fatto trapelare delle confessioni hot su un bollente retroscena col marito Alex Belli

L’entrata di Delia Duran nella Casa del Grande Fratello Vip 6 ha alimentato non poche polemiche, scatenando un certo scompiglio nelle dinamiche del gioco. A manifestare apertamente il proprio dissapore è stata per prima ovviamente Soleil Sorge, che non ha accettato di buon grado la presenza della modella venezuelana.

Nel mentre, ad ogni modo, Delia ha iniziato a conoscere gli altri concorrenti del reality di Canale 5, instaurando un buon rapporto specialmente con Manila Nazzaro. Proprio a lei la moglie di Alex Belli si è così lasciata andare ad alcune confidenze molto intime, riguardanti nel dettaglio un particolare ménage à trois con suo marito e un’altra donna.

“Ti confesso che l’abbiamo fatto anche con un’altra donna, […] perché eravamo complici e c’era condivisione”.

Delia conferma i rumors sulla coppia aperta con Alex

La confessione in parte inaspettata conferma così i molti rumors sulla coppia, ovverosia che Delia e Alex abbiamo una relazione molto aperta. In diverse occasioni lo stesso ex volto di Centrovetrine aveva peraltro affermato di vivere con la sua compagna un amore totalmente libero, dicendosi convinto che questo sia un aspetto fondamentale del loro matrimonio.

L’ex gieffino ha inoltre ribadito di amare Delia e Soleil in due modi completamente diversi, facendo però fatica a spiegarlo in maniera comprensibile agli altri.