Gf Vip 6, Soleil Sorge commenta la presenza di Delia Duran nella Casa: “Disperata di fama”

Parecchio infastidita dalla presenza di Delia Duran, Soleil Sorge si è duramente sfogata con gli altri coinquilini di Cinecittà

Dall’ingresso di Delia Duran nella casa del Grande Fratello Vip 6 molti equilibri sono cambiati. A risentirne maggiormente è stata ovviamente Soleil Sorge, che non ha mancato di manifestare il proprio dissenso nei confronti della nuova arrivata. Parlando di recente con gli altri coinquilini, l’influencer ha infatti palesato di pensare che la moglie di Alex Belli stia solo cercando visibilità.

Soleil Sorge durissima contro Delia Duran

“Mi sembra tutto così schifosamente inumano, disperato e falsato, che sinceramente non so”: queste le dure parole di Soleil, che se l’è anche preso con Jessica Selassié, accusandola di fare l’amica con Delia.

“Non è semplice cordialità quello che fate, è proprio essere false” è infatti sbottata ancora l’ex protagonista di Uomini e Donne.

Purtroppo qui non c’è, ma ha descritto in maniera molto autentica e pura, anche il rapporto tra Soleil e Alex, tutta la sostanza

senza usare malignità o sottintesi (tipico di Miriana). Delia era devastata…#gfvip #soleil https://t.co/nRBbqXD9Sj — Millarca Carmilla (@MillarcaCarmil2) January 17, 2022

Nel frattempo la princess etiope ha ribadito di essere stata sincera con la nuova arrivata, dicendole che nessuno si sarebbe un vero rapporto d’amore tra Soleil e Alex.

La modella venezuelana, dal canto suo, non è certo trattenuta nei confronti della sua “rivale” in amore, contestando alla Sorge di non essere stata coerente con quanto successo tra le mura di Cinecittà.