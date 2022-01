Gf Vip 6, la furia di Katia Ricciarelli contro Davide Silvestri: “Ti chiamo nano”

Katia Ricciarelli si è pesantemente risentita a causa di una battuta di Davide Silvestri: la dura reazione della cantante lirica

Dopo un brevissimo periodo di tranquillità, ecco che nella Casa del Gf Vip 6 è arrivata una nuova bufera da parte di Katia Ricciarelli. A far sbottare la soprana nostrana è stato questa volta un insospettabile Davide Silvestri, che a quanto pare, mentre scherzava con Barù, le ha dato della “vecchietta“.

In che senso Katia si è offesa perché Davide l’ha chiamata vecchietta☠️???

Ditele non venire mai su twitter allora o le viene qualcosa #gfvip pic.twitter.com/ys2SW0VytE — LaNotte🌙 (@Iostocon_Me) January 12, 2022

Katia Ricciarelli sbotta nella Casa

Prima di recarsi in camera, la cantante lirica si è lamentata del comportamento di alcuni coinquilini. “Ci sono rimasta molto male, sono sincera. Non lo dico per me, ma per tutti: le persone non vanno offese.

Qui dentro mi hanno dato della cattiva, della strega e dell’insoddisfatta, adesso pure che rompo e che sono vecchietta. Ho il magone e voglio stare da sola, andatevene. Sto male per tanti motivi e voi infierite chiamandomi vecchia […]. La prossima volta che me lo dici, ti giuro che ti tiro uno schiaffo […] perché altrimenti ti dico che sei un nano“. Questo dunque il duro sfogo della Ricciarelli, che non ha ovviamente mancato di suscitare numerosi commenti sui social.

Katia si è offesa perché Davide l’ha chiamata “vecchietta”. DA CHE PULPITO #GFVIP pic.twitter.com/AS0Aa5GpKK — ❄️Icyhun(Selassiè🐍) (@Icyhun) January 12, 2022