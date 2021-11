Gf Vip 6: la lite tra Soleil Sorge e Katia Ricciarelli per la cucina

In cucina è avvenuto un acceso scontro tra Soleil Sorge e Katia Ricciarelli: la soprana è apparsa irritata per il disordine causato dall'influencer

Ancora momenti di tensione e nervosismo nella Casa del Grande Fratello Vip 6. Questa volta a battibeccare sono state Soleil Sorge e Katia Ricciarelli, protagoniste di una focosa lite per il supposto disordine in cucina.

Gf Vip: il dettagli dello scontro tra Soleil e Katia

È stata nello specifico la Ricciarelli a dare il via alla disputa, lamentando con alcune concorrenti la poca pulizia dell’angolo cottura. Alla presenza di Manila Nazzaro, la cantante lirica è apparsa assai irritata, spiegando poi ad Alex Belli come molti Vipponi lascino spesso tutto sporco dopo aver cucinato o mangiato. È stato a quel punto che anche Soleil Sorge è arrivata in cucina, sentendo i toni della discussione. Provando dapprima a giustificarsi, la giovane concorrente ha però tenuto testa alla ex moglie di Pippo Baudo, la quale è rimasta alquanto perplessa dalla replica della coinquilina.

Lamentando nel dettaglio un mozzicone buttato nella tazza della colazione, la lite tra Katia e Soleil si è fatta sempre più accesa. La Ricciarelli, infastidita e seccata dal comportamento di Soleil, ha infine precisato: “Fanno finta di non capire e questo non mi piace! […] Se capite l’italiano, pulite! Disprezzo totale!”.

Il battibecco tra le due donne sembra comunque essersi concluso in poco tempo. La cantante, tuttavia, si è detta fiduciosa nel fatto che dopo questa sfuriata tutti rispettino le regole, a partire proprio dalla stessa influencer.