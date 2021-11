Gf Vip 6: la scena a letto di Alex Belli e Davide Silvestri che scandalizza i fan

Alex Belli ha scandalizzato il pubblico del Gf Vip facendo un particolare gesto a Davide Silvestri a letto: ecco cos'è successo tra i due attori

Durante la nottata del dopo puntata del Grande Fratello Vip, Alex Belli ha fatto un particolare gesto nei confronti di Davide Silvestri che ha letteralmente fatto sussultare tutti i telespettatori del reality di Canale 5. Già a letto, infatti, il bell’attore ha fatto il piedino al suo collega, subito immortalato in una clip che ha fatto il giro del web.

GF Vip: Alex fa piedino a Davide

Nel video in questione, girato in piena notte, si vedono Soleil Sorge, Alex Belli e Davide Silvestri tranquillamente a letto. Tuttavia, facendo attenzione, si nota appunto che Alex fa piedino all’ex volto di Vivere, scatenando la curiosità dei fan ancora in diretta con la Casa di Cinecittà.

E con Alex che fa piedino a Davide vi do la buonanotte

Come mai infatti Alex ha voluto fare un simile gesto verso il compagno di avventura? Nell’attesa di saperne di più, i fan si sono scatenati sui social, divisi tra chi si è detto scandalizzato dalla scena e chi ha invece colto l’occasione per divertirsi alla grande.