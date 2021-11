Gf Vip 6: Carmen Russo lascerà la Casa tra poco per passare il Natale con il marito e la figlia

Carmen Russo pare intenzionata a lasciare il Gf Vip il 13 dicembre per passare le feste con il marito Enzo Paolo e la figlia Maria

Dopo Katia Ricciarelli e Manuel Bortuzzo, anche Carmen Russo potrebbe lasciare presto la Casa del Grande Fratello Vip. Il popolare programma di Canale 5 non finirà infatti il 13 dicembre come inizialmente previsto, ma si protrarrà fino a marzo 2022, con nuovi ingressi e tante altre sorprese.

Gf Vip 6: l’abbandono dei concorrenti

Ai Vipponi in gioco è stata data tuttavia la possibilità di scegliere se rimanere ancora nella magione romana oppure no. Così anche Carmen ha confidato che quasi sicuramente lascerà il gioco per passare le feste natalizie con Enzo Paolo Turchi e la loro piccola Maria. “Non posso lasciarli ancora da soli. Tre mesi sono tanti e voglio fare il Natale con loro. Non abbiamo nessun altro, siamo solo noi”, ha di fatto confidato la ballerina genovese.

Carmen il 13 dicembre vuole tornare a casa

Egoman idem

Manila Nazzaro ha intanto dichiarato di capire lo stato d’animo della compagna di avventura, dicendosi anche lei stanca, soprattutto dei turni della cucina. Sui social, ovviamente, non sono mancati i commenti dei fan del reality di Alfonso Signorini, che hanno manifestato un certo fastidio per queste dichiarazioni. Chi entrerà nella Casa più spiata d’Italia si dimostrerà più entusiasta?