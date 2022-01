Gf Vip 6: la spiazzante dichiarazione di Soleil Sorge a poche ore dall’ingresso di Delia Duran

Soleil Sorge ha spiazzato i telespettatori del Grande Fratello Vip con una precisa confessione su Delia Duran e Alex Belli

Solo qualche mese fa avevano focalizzato l’attenzione del pubblico sulla loro chimica artistica. Ora che tuttavia Alex Belli è uscita dai giochi, tutti attendono con ansia di vedere la vera reazione di Soleil Sorge all’ingresso di Delia Duran, moglie dell’attore.

Tra la Pantera del Sudamerica e la Leonessa dell’America Settentrionale si potranno forse scatenare delle dinamiche tutto pepe?

Nel mentre, proprio nelle scorse ore l’ex volto di Uomini e Donne ha candidamente ammesso che potrebbe anche vivere una relazione a tre. Mentre si trovava in veranda con Jessica Selassié e Sophie Codegoni, la Sorge ha difatti dichiarato: “Potrei anche stare in una troppia.

Però in tre soltanto se mi piace anche la donna”.

Esempio di battuta di Jessica.

Sophie “tu ce la faresti una troppia(rapporto a 3)”

Soleil “se mi piacciono entrambi si!”

Jess “venerdì lo scopriremo!” spogliatevi del rancore e divertitevi come fanno loro e non come fa la bimba in mezzo 😹#gfvip pic.twitter.com/JERMgVeOPn

— 琴音-雅美 (@TrashAddicted) January 14, 2022