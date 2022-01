Uomini e donne, le prime foto insieme di Roberta e Samuele dopo la scelta

Dopo Uomini e donne Roberta e Samuele stanno insieme e si divertono: sui social un breve video con i loro primi momenti insieme.

Roberta e Samuele, dopo la messa in onda della puntata della scelta di Uomini e donne, hanno potuto finalmente condividere con i loro follower l’amore che li lega ormai da un mese. La puntata della scelta era stata registrata infatti a metà dicembre, ma, da contratto, i due non potevano fare spoiler agli spettatori rivelando l’esito del percorso fatto nel programma.

Uomini e donne, Roberta e Samuele: le foto

Subito dopo la messa in onda della puntata, i due ragazzi hanno voluto far capire a chi li segue l’autenticità della loro storia e per questo su Instagram hanno pubblicato un video con le foto dell’ultimo mese passato – in gran segreto – insieme.

Uomini e donne, Roberta e Samuele insieme sui social

Una storia nata in incognito, malgrado sia partita dalla partecipazione ad un programma tv, e che finalmente ha avuto modo di aprirsi al mondo e farsi conoscere liberamente.

Roberta e Samuele, da Uomini e donne alla vita vera

“Best moments del nostro mese in incognito”, ha scritto l’ex tronista a margine del filmato nel quale i due si baciano, riprendono piccoli momenti della quotidianità e festeggiano il Capodanno con Ciprian e Andrea Nicole.