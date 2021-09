Gf Vip 6: l’incredibile confessione di Katia Ricciarelli sulle sue abitudini notturne

Nella casa del Gf Vip, Katia Ricciarelli ha raccontato alcune sue particolari "abitudini" notturne lasciando tutti senza parole

A poche ore dal suo ingresso nella chiacchieratissima magione del Grande Fratello Vip 6, Katia Ricciarelli sta già ampiamente facendo parlare di sé. La diva non solo dimostra di essere molto attiva nelle faccende domestiche, ma si prodiga molto anche sostenendo gli altri, non esimendosi tuttavia dal raccontare di sé.

Katia Ricciarelli: la rivelazione piccante

Parlando nel dettaglio con Raffaella Fico, la soprana si è difatti lasciata andare a qualche confessione parecchio piccante. L’ex moglie di Pippo Baudo ha dunque raccontato di essere preda ultimamente di parecchi incubi notturni, puntualizzando tuttavia con un certo rammarico che nemmeno in questi sogni fa sesso! “Niente sogni di sesso e amore, neanche nei sogni…”, ha precisato Katia Ricciarelli, spiazzando letteralmente sia gli altri inquilini sia i telespettatori da casa.

Dopo la battuta, l’artista veneta è però tornata subito seria, raccontando un incubo ricorrente che fa da qualche settimana. Nello specifico Katia sogna di trovarsi a teatro e di non ricordare la sua parte. Un sogno dunque parecchio angosciante per lei, che poco prima di entrare nella casa più spiata d’Italia aveva anche rivelato di aver subito una delicata operazione al cervelletto qualche tempo fa. Quante altre sorprese riserverà la diva di Rovigo nel reality condotto da Alfonso Signorini? Non resta che scoprirlo sintonizzandosi ogni lunedì e venerdì sera in prima serata su Canale 5.