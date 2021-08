Gf Vip 6, nel cast una famosa ex di Balotelli: la conferma

Oltre a Katia Ricciarelli sembra che anche una famosa ex fidanzata di Mario Balotelli farà parte del cast del GF Vip 6.

Attraverso i social il Grande Fratello Vip ha postato un indizio riguardante la seconda concorrente confermata del cast del GF Vip 6: si tratta di un’ex fidanzata di Mario Balotelli.

GF Vip 6: l’ex di Balotelli

Dopo la conferma di Katia Ricciarelli (prima concorrente ufficiale della sesta edizione del GF Vip) anche un altro celebre volto tv starebbe per fare il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia.

A svelare quaclhe indizio sull’identità del personaggio in questione – che sarebbe una famosa ex di Balotelli – è stata la stessa produzione del programma: in una story via social infatti i canali ufficiali del Gf Vip hanno condiviso una foto della silhoutte del misterioso personaggio e nella didascalia è stato scritto: “Il contenuto resterà online solo per 13 minuti. No, non è affatto un caso”. Si dà il caso che Raffaella Fico – di cui in molti hanno riconosciuto la silhoutte nell’immagine postata dal programma – abbia preso parte alla 13esima edizione del Grande Fratello e pertanto sembra ormai certo che sia lei la seconda concorrente che varcherà la soglia della porta rossa.

Sarà davvero così? Per saperlo bisognerà attendere l’inizio del programma.

GF Vip 6: il cast

Sono tanti i nomi dei presunti concorrenti della sesta edizione del GF Vip 6 e finora l’unica che ha confermato la sua presenza è stata Katia Ricciarelli. Oltre a lei dovrebbero prendere parte al programma anche Giucas Casella, Jo Squillo, Carmen Russo, Francesca Cipriani, Raffaella Fico, Soleil Sorge, Manuel Bortuzzo, Davide Silvestri, Ainett Stephens, Manila Nazzaro, Anna Lou Castoldi, le tre nipoti dell’ultimo imperatore di Etiopia Jessica, Lucrezia e Clarissa Hailé Selassié, Tommaso Eletti, Massimiliano Mollicone, Andrea Casalino, Gianmaria Antinolfi e Nicola Pisu.

GF Vip 6: le opinioniste

Nel cast dello show, giunto alla sua terza edizione sotto la guida di Alfonso Signorini, saranno presenti anche le opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. A quanto pare Antonella Elia non avrebbe gradito la notizia della loro partecipazione allo show, e l’avrebbe commentata affermando: “Temo che non bastino e che non ce la faranno mai a sostituire me. Adriana è la maestrina e non mi aspetto niente da lei.

Non si esporrà mai e cercherà di essere amica di tutti e di mantenere i vari equilibri. Sonia mi sembra molto sveglia e tagliente, ha le carte in regola per essere una brava opinionista”.