Gf Vip 6, Soleil Sorge smaschera Delia Duran: “Non fatela tornare, ha recitato tutto”

Soleil Sorge sembra aver capito le reali intenzioni degli scontri di Delia Duran: le parole della gieffina ad Alex Belli

Nella puntata del Grande Fratello Vip di lunedì 15 novembre 2021, Soleil Sorge è tornata a mettere in dubbio Alex Belli nonché il rapporto del gieffino con la moglie Delia Duran. Secondo l’influencer italo-americana, infatti, la modella sudamericana avrebbe orchestrato un vero e proprio teatrino per poter tornare spesso nella Casa di Cinecittà.

“Se Delia non è una persona che fa queste sceneggiate, allora spiegami perché ha fatto quella recita”: così ha domandato la bella Soleil ad Alex, il quale aveva detto di essere contento nel caso in cui la moglie fosse entrata nella magione romana.

Regia 1, Soleil che non crede alla situazione Delia e che mette in dubbio il tutto, Alex compreso.

Alex: “ti prego di non mettere in dubbio me”#gfvip

— cla🌻 (@metticicuorecla) November 15, 2021