Gf Vip 6: Soleil Sorge vuole uscire dalla Casa dopo aver scoperto la crisi tra Alex Belli e Delia Duran

Stanca delle dinamiche venutesi a creare, Soleil Sorge ha dichiarato apertamente di voler uscire dalla casa del Gf Vip 6

Soleil Sorge sta passando momenti di grande tensione nella casa del Grande Fratello Vip 6. Infastidita da alcune precise situazioni, la popolare influencer ha avuto un crollo emotivo dopo la diretta di lunedì 11 gennaio 2022, esortando addirittura il pubblico a mandarla via.

Soleil Sorge demoralizzata e stanca

La gieffina ha di fatto detto esplicitamente di voler uscire dalla magione romana, stanca delle dinamiche esplose tra i suoi coinquilini e delusa dall’esito del televoto. Il pubblico ha difatti decretato come preferita Nathalie Caldonazzo, lasciando Soleil totalmente esterrefatta. La giovane si aspettava di essere ancora lei la preferita, soprattutto dopo aver superato la nomination contro Vipponi non molto forti. Questo cambiamento ha dunque spinto l’ex naufraga a un vero e proprio crollo nervoso.

Per tale ragione Soleil, nuovamente in nomination, ha chiesto palesemente di venire eliminata.

Ad accrescere l’insofferenza di Soleil nei confronti del GF Vip potrebbe del resto aver contribuito non poco anche una notizia su Alex Belli.

L’attore ha infatti dichiarato, durante la puntata, che lui e la moglie Delia Duran sono ora in un periodo di pausa, mentre la stessa modella si è detta stufa dei suoi atteggiamenti. La Sorge non sa che Delia entrerà in casa il prossimo venerdì, pertanto tale scoperta potrebbe spingerla ulteriormente nella sua decisione di abbandonare il reality show di Canale 5. Nel mentre sui social i fan si sono già divisi tra chi non vorrebbe vederla uscire e chi invece il contrario.