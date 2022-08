GF Vip 7, i primi 9 concorrenti: “C’è un grande ritorno”

Tra i nomi dei primi 9 concorrenti che dovrebbero entrare al GF Vip 7 ce n'è uno di una famosa ex gieffina.

Nonostante l’inizio del GF Vip 7 sia in programma solamente tra alcune settimane sono solo 9 i nomi dei concorrenti finora trapelati e, tra questi, si è aggiunto un grande ritorno.

GF Vip 7: i 9 concorrenti

Secondo indiscrezioni diventate sempre più insistenti i primi 9 concorrenti a entrare nella casa del GF Vip 7 saranno Giovanni Ciacci, Antonino Spinalbese, Charlie Gnocchi, Wilma Goich, Gegia, Pamela Prati, George Ciupilan e Elenoire Ferruzzi.

A questi si sarebbe aggiunta Carolina Marconi che, dopo la difficile battaglia contro il cancro, potrebbe aver deciso di tornare nella casa più spiata d’Italia anche per raccontare la sua storia. Un indizio riguardante l’ingresso della Marconi nella casa più spiata d’Italia è stato fornito nei mesi scorsi dalla pagina ufficiale del GF Vip, che ha pubblicato come indizio la foto di una sagoma di donna che per tutti sarebbe stata quella della stessa showgirl.

Carolina Marconi: la vita privata

Gli ultimi anni sono stati particolarmente difficili per Carolina Marconi, che ha scoperto di avere un tumore mentre si sottoponeva a dei controlli di routine che le sarebbero dovuti servire per cercare una gravidanza. Proprio a causa della malattia la modella e showgirl dovrà attendere alcuni anni prima di poter forse cercare di avere un figlio suo. Lei stessa ha raccontato la grande sofferenza dovuta a questo tramite social.