GF Vip, Adriana Volpe si scaglia contro Katia Ricciarelli: “Le parole hanno un peso”

A poche ore dall'inizio del Gf Vip, Adriana Volpe ha preso posizione contro Katia Ricciarelli: "La battaglia oggi dilaga sui social".

L’opinionista Adriana Volpe ha deciso di metterci la faccia e di prendere una sua posizione a poche ore dall’inizio della puntata del Grande Fratello Vip di venerdì 7 gennaio. Sebbene non lo abbia esplicitato il riferimento a Katia Ricciarelli è evidente.

“Su alcune tematiche ho i nervi scoperti”, ha dichiarato a tale proposito.

Adriana Volpe Gf Vip, “Come sempre le parole hanno un peso”

L’opinionista nel suo intervento, fatto attraverso un video di pochi minuti su Instagram, è partita proprio dalle parole che “hanno un peso”.

“Nelle ultime settimane sono successe delle cose che hanno toccato e urtato la sensibilità di molte persone e non vi nascondo che su alcune tematiche ho i nervi scoperti”, ha esordito.

Adriana Volpe Gf Vip, “Abbiamo assistito a scontri e battute omofobe che non hanno fatto ridere nessuno”

L’incipit formulato da Adriana Volpe si è caricato di particolare significato quando ha parlato delle battute, degli scontri che il pubblico si è ritrovato ad assistere: “In questi giorni abbiamo assistito a scontri, a battute sessiste omofobe razziste che di battute hanno ben poco.

Non hanno fatto ridere nessuno, anzi ci hanno fatto indignare. Credetemi, alcune volte sono state raccapriccianti”.

Adriana Volpe Gf Vip, “Ci sono personaggi che hanno dimenticato le telecamere”

Infine senza troppi giri di parole Adriana Volpe è arrivata dritta al dunque parlando di come in trasmissione siano stati tenuti dei toni non consoni alla trasmissione: “In molti hanno assistito, sono rimasti a guardare come queste due persone si sono scannate in diretta come spettatori […] Ci sono personaggi che hanno dimenticato le telecamere e quando parlano in maniera maleducata e offensiva sottovalutano che mancano di rispetto al pubblico”, un messaggio quindi pesante e rivolto ad una Katia Ricciarelli che proprio in questi ultimi giorni ha fatto discutere il pubblico.