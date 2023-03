Gf Vip, Alberto De Pisis riceve meno sorprese rispetto agli altri "vipponi": svelato il motivo

Tra i concorrenti che hanno preso parte a questa edizione del Grande Fratello Vip, Alberto De Pisis è uno di quelli che ha ricevuto meno sorprese all’interno della casa. L’influencer classe 1990, noto per le sue apparizioni in diversi programmi televisivi – si apprende – avrebbe ricevuto lungo questi mesi, giusto una sorpresa da parte della mamma. Eppure dietro a ciò, c’è un motivo ben preciso e a spiegarlo è lo staff dello stesso gieffino attraverso un post condiviso su Instagram.

Gf Vip, perché Alberto De Pisis ha ricevuto meno sorprese degli altri “vipponi”

Lo staff di Alberto De Pisis, ha spiegato che a monte c’è la volontà della famiglia di non essere coinvolta sulla questione: “Sentiamo il dovere morale e professionale di dare risposte ai sostenitori di Alberto che da mesi si chiedono perché Alby non riceva sorprese. La sua famiglia, fatta eccezione per la mamma, ha chiesto fin dall’inizio di non essere coinvolta”.

Gf Vip, lo staff di De Pisis: “Non corretto dare la voce agli autori o al Grande Fratello”

Non ultimo lo staff ha anche precisato che non era corretto ascrivere la colpa a dette mancanze agli autori del programma o allo stesso Grande Fratello: “A noi le motivazioni non interessano perché le rispettiamo a prescindere. Alberto era consapevole di tale posizione prima di entrare. Scriviamo queste parole pubblicamente perché non è corretto leggere che la colpa di tale mancanze sia degli autori o del Grande Fratello”.