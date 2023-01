Edoardo Donnamaria ha chiuso la relazione con Antonella Fiordelisi, ma è arrivata una dichiarazione d’amore da parte di Alberto De Pisis al Grande Fratello Vip.

GF Vip: dichiarazione d’amore di Alberto De Pisis a Edoardo Donnamaria

Al Grande Fratello Vip continuano i colpi di scena. Questa sera, 2 gennaio 2023, andrà in onda la ventiseiesima puntata del reality show e ci saranno sicuramente molti argomenti da trattare, come la frase shock pronunciata da Patrizia Rossetti. Alfonso Signorini terrà come sempre i telespettatori incollati al piccolo schermo, grazie a tutti i colpi di scena offerti dai protagonisti dello show.

La rottura tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi sarà sicuramente uno degli argomenti trattati, ma dopo la fine di questa relazione è emerso anche un dettaglio particolare che riguarda Alberto De Pisis.

I dettagli della dichiarazione

Alberto De Pisis si è avvicinato moltissimo ad Edoardo Donnamaria, soprattutto negli ultimi giorni. Il concorrente è addirittura arrivato a fargli una specie di dichiarazione d’amore, confessando apertamente di essersi preso una bella cotta per lui.

Una dichiarazione che non ha lasciato indifferenti i telespettatori, che ne stanno parlando anche sul web. Alberto De Pisis ha pensato di cogliere la palla al balzo, rivelando i suoi sentimenti per il compagno d’avventura. Come reagiranno i protagonisti di questa vicenda?