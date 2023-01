GF Vip, Alberto infuriato: "Siete pazzi, potevo morire con questo vetro"

Nottata tormentata per Alberto De Pisis al GF Vip.

Il concorrente, a causa di Oriana Marzoli e Luca Onestini, è stato svegliato in malo modo e ha rischiato di ferirsi con il vetro.

GF Vip: Alberto De Pisis infuriato

Oriana Marzoli e Luca Onestini non sanno cosa sia il rispetto per gli altri e hanno fatto infuriare Alberto De Pisis. Quest’ultimo stava tranquillamente dormendo nella sua stanza, quando i due Vipponi sono entrati correndo con dei bicchieri di vetro in mano.

Si stavano inseguendo per non si sa quale motivo e se ne sono fregati dei compagni d’avventura che si erano già gettati tra le braccia di Morfeo.

Lo sfogo di Alberto De Pisis

Alberto, rivolgendosi direttamente ad Oriana e Luca, ha tuonato:

“Siete pazzi, potevo morire con questo vetro. No, no, no, non nel mio letto! Voi non state bene. A parte che ci si taglia con i bicchieri di vetro. Io non so voi da dove venite, ma con queste cose non si gioca. Da che pianeta venite? Andatevene da qui. Amore sei pazza, sai che se tagli una parte della gamba muori subito, potevo morire. Se ti tagli una parte con un vetro muori. Io alla vita ci tengo se permetti tesoro. Cosa succede? Punto numero uno stavo dormento, secondo non vieni qui a fare questo caos perché io già mi vedevo con la gamba sfregiata. Qui si poteva ferire qualcuno. Fai fuori alla luce queste cose non qui. Qui mi sento già conficcato in faccia il vetro”.

La Marzoli e Onestini, strano ma vero, sono rimasti sorpresi dalla sfuriata di Alberto.

Oriana e Onestini: la maleducazione fatta persona

De Pisis, infuriato come non mai, ha concluso: