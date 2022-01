Nuovo scontro (a distanza) al Grande Fratello Vip tra l’ex gieffino Alex Belli e l’attuale concorrente del reality show Nathaly Caldonazzo.

GF Vip, Nathaly Caldonazzo su Alex Belli: “Narcisista patologico, malato di mente, pericoloso per le donne”

Nella giornata di domenica 16 gennaio, Natalie Caldonazzo stava parlando con Lulù Selassiè quando il discorso si è focalizzato sull’ex concorrente Alex Belli e, a questo proposito, la Caldonazzo si è lasciata andare a una serie di dure osservazioni sull’attore.

La ballerina, infatti, rivolgendosi alla principessa, ha dichiarato: “È un narcisista patologico, un malato di mente, è pericoloso per le donne, urla perché è stato smascherato, è come l’esorcista se gli butti l’acqua santa”.

Simili parole sono state ascoltate non solo dai telespettatori più appassionati del GF Vip ma anche dal diretto interessato che ha deciso di replicare alle offese ricevute.

GF Vip, Alex Belli risponde a Nathaly Caldonazzo: “Non mi conosci, modera i termini”

Dopo aver appreso di essere stato aspramente denigrato da Nathaly Caldonazzo, Alex Belli ha deciso di intervenire e replicare a quanto affermato dalla ballerina.

Tramite i suoi canali social, quindi, il marito di Delia Duran ha diffuso il seguente messaggio: “Cara Nathaly, non mi conosci, non hai mai parlato con me, non sai neanche che persona sono. Pertanto, non permetto a nessuno di darmi del ‘malato di mente’ e del ‘narcisista patologico’! Modera i termini e te lo dico senza ‘urlare’”.

Nella puntata del GF Vip in onda nella serata di lunedì 17 gennaio, quindi, sono tanti i fan del reality che attendono con trepidazione un confronto tra Alex Belli (che continua a essere protagonista, soprattutto in seguito all’ingresso della moglie Delia Duran all’interno della Casa più spiata d’Italia) e Nathaly Caldonazzo.

GF Vip, Nathaly Caldonazzo: l’attacco ad Alex Belli e a Sonia Bruganelli

Intanto, Nathaly Caldonazzo si è scagliata anche contro l’opinionista Sonia Bruganelli, con la quale discute puntualmente in diretta.

Confrontandosi con Barù, quindi, la ballerina ha affermato: “Troverò anche io qualcuno con un aereo privato che mi porti in giro”.

Il riferimento era all’aereo privato usato da Paolo Bonolis e da Sonia Bruganelli e in merito al quale la donna ha spiegato di pagare il velivolo con i soldi che guadagna con il suo lavoro.

In questo contesto, nel daytime di lunedì 17 gennaio, il conduttore Alfonso Signorini ha annunciato che durante la puntata serale ci sarà un attesissimo confronto tra Nathaly Caldonazzo e Sonia Bruganelli.