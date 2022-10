GF Vip, Antonella contro Ginevra nella notte: “Finta santa e falsa”

GF Vip, Antonella Fiordelisi contro Ginevra Lamborghini nella notte: la schermitrice vuole un confronto?

Appena i riflettori della diretta si sono spenti, Antonella Fiordelisi si è scagliata contro Ginevra Lamborghini. La Vippona non ha accettato di essere stata tirata in ballo dall’ex compagna d’avventura.

GF Vip: Antonella contro Ginevra

“Ho sentito che hai detto che mi avevi messa alla prova nella casa.

Che non ti piaceva il fatto che ero fidanzata e ti stavo vicino. Premesso che io e te non ci siamo mai sfiorati, ma con i tuoi discorsi mi hai fatto sentire sporca. Poi fai i giochi con Antonella, vi trovate bene perché fate cose da ragazzini. Edo scappa veloce“, ha tuonato Ginevra Lamborghini rivolta ad Antonino Spinalbese nel corso dell’ultima puntata del GF Vip. Queste parole non sono piaciute ad Antonella Fiordelisi che, dopo la messa in onda, si è scagliata contro di lei.

L’ex schermitrice ha esordito:

“Lei invece era una santa? Scucugnu fidanzato e poi faceva quelle cose. Quella è di un’incoerenza incredibile. E poi come mai queste cose contro Antonino non le ha dette prima? Visto che la scorsa puntata ripeteva ‘ti aspetto, si ti sto aspettando’. Adesso tutti attaccavano Antonino e l’ha fatto pure lei per avere gli applausi”.

Lo sfogo di Antonella Fiordelisi

Antonella ha proseguito:

“Come mai la scorsa puntata diceva che c’era crisi con il fidanzato e che aspettava Antonino e ora siccome tutti l’hanno attaccato lei ha fatto lo stesso? Dai si voleva prendere gli applausi. Adesso faceva la maestra ‘non ti sei comportato bene, hai sbagliato, hai fatto’. Questa è incoerenza ragazzi forte incoerenza. Avevate ragione quando dicevate che è una gatta morta lo è eccome. Gatta morta, da fidanzata pure. Dallo studio si vuole inserire. Ha messo in mezzo me e Antonino. Ma cosa vuole? Dai poteva attaccare Antonino la scorsa puntata e invece le mancava. Mi sentisse bene se mi ascolta. Cara Ginevra hai giocato sempre ed eri fidanzata. Visto che Antonino ha fatto un passo falso ed era nel mirino lei ha seguito la massa. Si doveva prendere gli applausi”.

La Fiordelisi è un fiume in piena e, molto probabilmente, si è lasciata andare a questo duro sfogo per un motivo ben preciso.

Antonella vuole il confronto con Ginevra?

Antonella, che sa bene come funziona il GF Vip, si aspetta un confronto con Ginevra? Molto probabilmente sì. Ha concluso: