GF Vip, Antonella indossa la camicia di Antonino: Edoardo è una furia

La storia d’amore tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria continua ad essere turbolenta.

Nelle ultime ore, i due hanno avuto una lite furibonda perché lei ha indossato una camicia di Antonino Spinalbese. L’ex volto di Forum si è infuriato come non mai, trovando l’appoggio dei fan del GF Vip.

GF, Antonella con una camicia di Antonino: Edoardo infuriato

Antonella Fiordelisi ha giocato un brutto scherzo ad Edoardo Donnamaria. La concorrente del GF Vip, non si è capito se volontariamente o meno, ha indossato una camicia di Antonino Spinalbese.

La cosa, neanche a dirlo, ha fatto infuriare l’ex volto di Forum.

Antonella ed Edoardo: ancora una lite per Antonino

La discussione tra Antonella ed Edoardo è andata in scena in piscina. La Fiordelisi, senza capire minimamente il suo errore, si è giustificata dicendo di aver scelto di indossare la camicia di Antonino perché era indecisa sul look della giornata e Spinalbese l’ha consigliata. Donnamaria, innervosito dalle sue dichiarazioni, le ha fatto notare che quando Giaele ha fatto la stessa cosa, lei si è schierata con Oriana.

Antonella tira in ballo Micol

Antonella, non sapendo più come uscire da questa situazione, ha tirato in ballo Micol e i famosi regali che Edoardo le avrebbe fatto quando uscivano insieme. Il paragone, ovviamente, non c’entra assolutamente nulla. “Le persone grandi con i bambini non ci parlano“, ha concluso Donnamaria lasciandola da sola a bordo piscina.