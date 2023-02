GF Vip, Antonino fa infuriare Giaele: "Dice queste cose da quattro mesi"

Fin dai primi giorni di permanenza al GF Vip, Antonino Spinalbese si è completamente immerso nelle dinamiche della Casa.

Eppure, ha sempre sottolineato di voler tornare alla sua vita di tutti i giorni. Nelle ultime ore, l’ex parrucchiere ha continuato a ribadire il concetto, facendo infuriare Giaele De Donà.

GF Vip: Antonino fa infuriare Giaele

Antonino Spinalbese è un concorrente di punta della settima edizione del GF Vip. L’ex compagno di Belen Rodriguez ha contribuito alle dinamiche della Casa con diversi ‘blocchi’ interessanti: la storia d’amore platonica con Ginevra Lamborghini, la passione con Oriana Marzoli, l’amicizia particolare con Sofia Giaele De Donà e l’antipatia con Edoardo Donnamaria.

Da sempre, però, l’ex parrucchiere ha sottolineato di voler tornare alla sua vita di tutti i giorni. E’ per questo che, nelle ultime ore, ha fatto infuriare Giaele.

Lo sfogo di Giaele contro Antonino

Davanti all’ennesima lagna di Antonino, Giaele ha perso la pazienza. Parlando davanti ad altri compagni d’avventura, la De Donà ha tuonato:

“Quando sento questi discorsi mi viene la pelle d’oca. Ma perché poi questi discorsi fanno cadere le braccia. ‘No io non vedo l’ora di andare a casa’. Senti amo dici queste cose da quattro mesi, quando sei contentissimo di rimanere qua. Quando sento questi discorsi mi viene la pelle d’oca. In realtà lui fa di quei discorsi…”.

Giaele ha smascherato Antonino

La domanda sorge spontanea: se Antonino ha così tanta voglia di tornare a casa, perché non ha ancora abbandonato il GF Vip? Molto probabilmente, Spinalbese è consapevole di avere tra le mani l’unica opportunità per farsi un nome nel mondo dello spettacolo. Lo sfogo di Giaele ne è la prova. In caso contrario, infatti, avrebbe potuto lasciare il gioco lo scorso dicembre, quando il suo contratto è giunto al capolinea.