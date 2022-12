GF Vip, Antonino ha un malore nella notte: fan preoccupati

Notte turbolenta nella casa del GF Vip.

Antonino Spinalbese ha accusato un malore e Oriana Marzoli si è subito accorta della cosa, chiedendo l’aiuto di altri compagni d’avventura. Come sta l’ex compagno di Belen Rodriguez?

GF Vip: Antonino ha un malore nella notte

Ore difficili al GF Vip per Antonino Spinalbese. L’ex compagno di Belen ha avuto un malore durante la notte. Ha iniziato ad accusare forti dolori addominali e Oriana Marzoli si è immediatamente resa conto della cosa.

GF Vip: Oriana preoccupata per Antonino

Oriana, preoccupata per le condizioni di salute di Antonino, ha chiesto aiuto a Patrizia Rossetti, Wilma Goich ed Edoardo Tavassi. Molto probabilmente, il malore di Spinalbese è da ricollegare alla malattia autoimmune che ha scoperto di avere mesi prima del suo ingresso al GF Vip.

GF Vip: come sta Antonino?

I fan, nel vedere l’allarmismo di Oriana, si sono subito preoccupati del malore di Spinalbese. “Antonino forza siamo con te!“, si legge su Twitter.

Al momento, il GF Vip non ha informato i telespettatori sulle sue condizioni di salute, per cui immaginiamo che sia in fase di ripresa. Molto probabilmente, il Vippone sarà stato visitato dai medici del reality più spiato d’Italia e saranno state prese tutte le precauzioni del caso.