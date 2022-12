GF Vip, Antonino Spinalbese si ritira: i dettagli

Secondo rumor diventati sempre più insistenti Antonino Spinalbese sarebbe intenzionato a ritirarsi anticipatamente dal GF Vip e infatti avrebbe già preparato le valigie.

GF Vip: Antonino Spinalbese si ritira

Secondo rumor diventati sempre più insistenti tra i telespettatori del GF Vip, Antonino Spinalbese avrebbe preparato le sue valigie e avrebbe trascorso ore in confessionale in previsione di un suo ritiro anticipato dalla casa del reality show. Al momento sulla questione non sono emerse conferme e quindi per sapere se davvero lo spezzino lascerà il programma tv non resta che attendere la diretta del programma.

Le ultime settimane all’interno della Casa di Cinecittà sono state particolarmente difficili per Antonino Spinalbese, che si è trovato a fare i conti con l’indignazione generale per il suo comportamento con Oriana Marzoli.

La notte di passione al GF Vip

Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli hanno trascorso una notte di passione nella casa del GF Vip e, a seguire, lo spezzino ha deciso di mettere fine alla loro liaison sul nascere. Antonino ha affermato di non sentirsi compreso da Oriana, che ha paragonato la nostalgia da lui provata per sua figlia a quella da lei provata per il suo cane. La questione è stata affrontata in diretta anche dal conduttore Alfonso Signorini, che si è scagliato contro l’hair stylist affermando di comprendere meglio perché la sua ex, Belen Rodriguez, lo abbia lasciato.

A seguire Antonino si è riavvicinato alle sue “amiche speciali” Giaele De Donà e Ginevra Lamborghini, finendo per scatenare un putiferio in rete.