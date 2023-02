GF Vip, Antonino ha un piano per far uscire dal gioco Oriana o Nikita

GF Vip, Antonino ha un piano per far uscire dal gioco Oriana o Nikita

GF Vip, Antonino ha un piano per far uscire dal gioco Oriana o Nikita

GF Vip, Antonino Spinalbese ha un piano per far uscire dal gioco Oriana Marzoli o Nikita Pelizon.

Al termine dell’ultima puntata del GF Vip, Antonino Spinalbese ha svelato di avere un piano per far uscire dal gioco Oriana Marzoli o Nikita Pelizon.

Cosa ha in mente l’ex di Belen?

GF Vip: Antonino ha un piano per far uscire Oriana o Nikita

L’ultima puntata del GF Vip ha visto finire al televoto quattro concorrenti molto amati: Antonino Spinalbese, Oriana Marzoli, Nikita Pelizon e Antonella Fiordelisi. Il pubblico è chiamato a votare il preferito, per cui non ci sarà nessuna eliminazione. E’ per questo che l’ex parrucchiere, parlando con Alberto De Pisis e Davide Donadei, ha confessato di avere un piano per far uscire Oriana o Nikita.

La confessione di Antonino

Alberto, dopo la puntata, ha dichiarato: “Questa è una nomination forte. Pensate, se vince Nikita manda in nomination Oriana, se vince Antonella manda Oriana e se vinci tu Antonino mandi Oriana”. A questo punto, Antonino ha svelato il suo piano:

“Se sarò il preferito farò il balletto. Se nominerò lei? Non so se nomino Oriana. Adesso devo usare anche io un po’ di… ragionano tutti e adesso lo faccio anche io. Perché pensate a quando sono andati per puro caso in nomination Oriana, Nikita e George. Se io nomino Nikita, poi mezza casa manda Oriana, quindi…”.

Spinalbese, quindi, vorrebbe mandare al televoto Nikita, in modo da vedere uno scontro per l’eliminazione tra lei e la Marzoli.

Antonino: il piano intercettato dalle telecamere

Dopo aver espresso il suo piano, però, Antonino si è detto preoccupato per Antonella. Davide l’ha subito rassicurato: “No ma Antonella potrebbe essere salvata da Sonia (Bruganelli, ndr), cosa molto probabile. Pensa che se questo fosse stato un televoto eliminatorio stasera Sonia avrebbe salvato Antonella.

Se Nikita vince come preferita, chi nomina lei va in crisi e non sa chi nominare“. Appena si è accorto di avere le telecamere puntate su di sé, Spinalbese ha interrotto la discussione, facendo segno di tacere agli amici.