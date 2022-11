GF Vip, Antonino pazzo di Giaele: il gesto notturno non sfugge ai fan

Antonino Spinalbese sta cercando di giocarsi tutte le sue carte.

Negli ultimi giorni, però, è apparso piuttosto confuso. Dopo l’avvicinamento ad Oriana Marzoli è tornato da Giaele De Donà e sembra essere pazzo di lei. Non a caso, il gesto notturno non è sfuggito ai fan del GF Vip.

GF Vip: Antonino pazzo di Giaele

Da quando ha iniziato il suo percorso nella casa del GF Vip, Antonino Spinalbese ha rivolto le sue attenzioni a quasi tutte le donne della Casa. Con Ginevra Lamborghini il flirt non ha fatto in tempo a fiorire perché lei è stata squalificata, poi è stata la volta di Giaele De Donà.

La loro amicizia artistica è andata avanti per un po’, con tanto di coccole sotto le coperte, poi quando lei ha ricevuto un aut aut dal marito ha preso un po’ le distanze. Cosa fare a questo punto? Ci ha pensato il GF Vip a facilitargli le cose, mettendo in casa la vulcanica Oriana Marzoli. Antonino è caduto subito ai suoi piedi, ma dopo che ha ottenuto quanto voleva è tornato a tampinare Giaele.

Antonino e Giaele: il gesto notturno non sfugge ai fan

Negli ultimi giorni, Antonino è apparso sempre più vicino a Giaele. La scorsa notte sembrava addirittura non riuscire a staccarsi da lei per andare a letto. Le ha toccato più volte il gomito, come a voler dire ‘tienimi con te’. Poi, quando ha capito che non c’era trippa per gatti, è tornato da Oriana.

Antonino: dalle coccole a Oriana all’abbandono del letto

Antonino si è messo nel letto di Oriana e ha trascorso un po’ di tempo con lei sotto le coperte.

Dopo un po’, però, Spinalbese ha lasciato il nido ed è andato a dormire con Luca Salatino. Come mai ha fatto questa scelta? I fan non hanno alcun dubbio: è pazzo di Giaele.