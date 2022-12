Attilio Romita e Sarah Altobello potrebbero presto abbandonarsi alla passione.

I fan del GF Vip non vedono l’ora di veder nascere un flirt con un Over e secondo la compagna dell’ex mezzo busto del Tg manca davvero poco.

GF Vip: Attilio e Sarah sempre più intimi

Da giorni, Attilio Romita ha iniziato ad avvicinarsi a Sarah Altobello. Parlando di lei con Antonino Spinalbese, l’ex mezzo busto del Tg ha candidamente ammesso di essere molto attratto da lei.

Tra una coccola e l’altra, i due Vipponi sono apparsi sempre più intimi e la cosa è stata notata anche dalla compagna di Romita. Mimma, sui social, ha commentato tutti i video che riguardano Attilio e Sarah e ha fatto qualche previsione.

Mimma infuriata con Attilio

“Portala nel Van, divertiti, siete perfetti!! Ps: non aspettare Natale! La pupa e il ….ne“, ha tuonato Mimma su Twitter. Questo, ovviamente, non è l’unico commento della compagna di Romita.

A didascalia di una foto in cui Romita si avvicina pericolosamente alla Altobello ha scritto: “Attilio come sempre si distingue per la sua sensibilità. Buon compleanno a me“. Secondo Mimma, l’avvicinamento del suo uomo a Sarah non ha nulla a che fare con le dinamiche del GF Vip. Da questo punto di vista, Romita “è innocente“.

Le previsioni di Mimma

“Credo che non abbia colpe, ne tantomeno quella povera c** in cerca di gloria.

Attilio è protagonista assoluto come sempre“, ha dichiarato Mimma. La compagna di Romita ha sottolineato che la Altobello non è il suo tipo di donna. In tutto ciò, la dolce metà del Vippone ha fatto previsioni chiare: il tradimento è vicino. “Accadrà, accadrà. Abbiate fede“, ha dichiarato Mimma. Quest’ultima ha sottolineato che non ha alcuna intenzione di andare in tv per un confronto. “Il triangolo con Sarah no, facciamoli andare nel van da liberi.

A Natale bisogna essere buoni“, ha tuonato la donna.