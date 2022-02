GF Vip, Barù e la proposta hot a Jessica Selassiè: ecco di che si tratta

Al GF Vip 6 il concorrente Barù ha lanciato una proposta "piccante" in confessionale a Jessica Selassiè: tutti i dettagli a riguardo.

Nel corso della sesta edizione del Grande Fratello Vip, in onda ormai da settembre 2021, sono nate diverse storie d’amore, qualche “chimica artistica” e mentre c’è chi ha già concretizzato l’amore, c’è anche chi non ha ancora le idee molto chiare sul da farsi, stiamo parlando di Jessica Selassiè e Barù.

In confessionale, il bel Barù, concorrente rivelazione di questa sesta edizione del reality, ha lanciato una proposta hot a Jessica Selassiè, scopriamo tutti i dettagli a riguardo.

Nel pomeriggio di venerdì 11 febbraio 2022 la Princess Jessica Selassiè si è lasciata andare ad un’inaspettata confessione rivolta agli amici e coinquilini Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, nello specifico, la ragazza ha rivelato alla coppia di aver ricevuto una proposta “piccante” da parte di Barù.

Ecco cosa avrebbe svelato la Princess a Basciano e alla Codegoni, circa la proposta che le è stata rivolta da Barù nelle segrete stanze del confessionale della Casa più spiata d’Italia:

“Tu ti sei persa la perla di Barù in confessionale. Mi fa, si tranquilla che fuori da qui una botta te la do’. Me l’ha detto in confessionale”.