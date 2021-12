GF Vip, Sophie Codegoni: ecco chi è suo padre, tutte le curiosità

Curiosi di scoprire chi è il padre della splendida Sophie Codegoni, concorrente del GF Vip 2021? Allora non vi resta che leggere quest'articolo!

Milanese DOC, classe 1974 e uno spirito super giovanile, di chi stiamo parlando? Naturalmente di Stefano Codegoni, padre della bellissima Sophie Codegoni, la ragazza che si configura come un’indiscussa protagonista dell’edizione 2021 del Grande Fratello Vip.

Scopriamo alcune informazioni e curiosità sul padre di Sophie!

GF Vip, ecco chi è il padre di Sophie Codegoni

È Stefano Codegoni il padre dell’ex tronista di Uomini e Donne, Sophie Codegoni. L’uomo, nativo di Milano, 47 anni, è un imprenditore, che nella vita coltiva molteplici interessi.

Diventato padre molto giovane, in seguito alla relazione avuta con la mamma di Sophie, Valeria Pasciuti, Stefano Codegoni, nonostante la separazione dalla donna, è sempre stato super presente nella vita della figlia, alla quale è legatissimo!

GF Vip, Stefano Codegoni: le curiosità sul padre di Sophie

Stefano Codegoni, papà della bella Sophie, vanta un seguito di quasi 23mila followers sul suo profilo Instagram ufficiale, l’uomo ama definirsi nella biografia social come un autentico sognatore, amante dei viaggi e della fotografia.

In pochissime occasioni Stefano Codegoni ha scelto di esporsi mediaticamente in difesa della figlia, la prima volta è accaduto dopo la fine della relazione tra lei e l’ex corteggiatore, oggi tronista a Uomini e Donne, Matteo Raineri; la seconda esposizione mediatica di Codegoni risale al 9 dicembre 2021, quando il papà di Sophie ha pubblicato su Twitter un post in difesa della figlia e contro Soleil Sorge.

GF Vip, Stefano Codegoni è il padre di Sophie: ecco chi è la sua compagna di vita

La compagna di vita di Stefano Codegoni è un volto noto ai telespettatori del Grande Fratello, si tratta di Man Lo Zhang, concorrente del reality nel 2006. Dopo l’esperienza nella casa più spiata d’Italia, Man Lo si è laureata a Roma ed oggi lavora nel mondo dello spettacolo come attrice.