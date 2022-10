GF Vip, bestemmia nella notte: la regia costretta alla censura

GF Vip, bestemmia nella notte con la regia costretta alla censura: chi è il Vippone blasfemo?

Ennesima bestemmia nella casa del GF Vip. La regia, che ormai da tempo manda in onda la diretta in differita, si è immediatamente resa conto dello scivolone e si è vista costretta alla censura. Chi è il Vippone che ha imprecato?

GF Vip: bestemmia nella notte

Nella notte, al GF Vip è stata pronunciata un’altra bestemmia. I telespettatori che seguono la diretta su canale 55 del digitale terrestre si sono immediatamente resi conto dello scivolone, iniziando ad intasare i social con il toto nome del Vippone blasfemo. La regia, infatti, ha censurato la scena per cui i fan non sono riusciti a capire l’identità del concorrente che si è lasciato andare all’imprecazione. Nonostante tutto, alcuni dettagli portano a tre nomi.

Chi ha bestemmiato?

La bestemmia è andata in scena mentre la regia del GF Vip spostava l’inquadratura da Patrizia Rossetti e Cristina Quaranta su Luca Salatino che stava giocando a biliardo. Anche se la regia ha subito censurato la scena, si sente in modo chiaro la prima parte dell’imprecazione. Di sicuro non è stato l’ex tronista di Uomini e Donne, anche perché la voce sembra essere femminile. C’è da dire, però, che potrebbe essere anche un uomo con un timbro piuttosto alto.

Secondo i social, quindi, la bestemmia potrebbe essere attribuita ad Alberto De Pisis, George Ciupilan o Cristina.

GF Vip: ci sarà la squalifica?

A questo punto, la domanda sorge spontanea: al GF Vip ci sarà una squalifica? Molto probabilmente no. L’imprecazione, grazie alla messa in onda in differita, non è stata pronunciata fino alla fine, o meglio non è arrivata completa alle orecchie dei telespettatori.