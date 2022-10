Gf Vip, Luca Salatino: “Quel demone mi è stato alle calcagna per un po’ di anni”

Ecco quanto dichiarato da Luca Salatino nel corso dell'ottava puntata della settima edizione del Grande Fratello Vip.

Alfonso Signorini è tornato in onda giovedì 13 ottobre 2022 con l’ottava puntata della settima edizione del Grande Fratello Vip. Una puntata particolarmente attesa nel corso della quale Luca Salatino ha ricevuto una sorpresa da parte della madre.

Gf Vip, Luca Salatino: l’ottava puntata del reality

Nel corso dell’ottava puntata della settima edizione del Grande Fratello Vip Luca Salatino, interpellato da Alfonso Signorini, ha raccontato la propria storia. A tal proposito ha dichiarato: “La borgata è bella ma ha i suoi lati negativi. Ero un ragazzo più sensibile di altri e forse era una colpa, essere più sensibile e più indifeso“. Per poi aggiungere:

“A casa non ne parlavo, non potevo perché avrei provocato ulteriori problemi. A casa ce n’erano già.

Mia madre ha cominciato a non stare bene e per me è cambiato tutto. Descrivere quello che sento dentro è difficile, non riuscirei mai a spiegare cosa rappresenta per me mia madre. È stata la mia guida, la persona che mi è sempre stata vicina. Non c’è mai stato bisogno che parlassi con lei, capiva tutto al volo”.

Gf Vip, Luca Salatino: la sorpresa della madre

Sempre nel corso dell’ottava puntata del reality, Salatino ha raccontato: “Anch’io sono entrato in crisi. Ero un ragazzo che faceva pugilato, era il mio sogno, per me era tutto. Mi ha consentito di percorrere una buona strada, mi ha tolto dalla strada, poi problemi alla schiena mi hanno impedito di seguire il mio sogno. Avevo puntato tutto su quello e a 22 anni mi sono ritrovato senza niente, quindi sono caduto in depressione.

Sono rimasto a letto per un anno ma quel demone mi è stato alle calcagna per un po’ di anni”.

In seguito Salatino ha avuto modo di incontare la madre, che dal suo canto ha dichiarato: “Quello che hai passato sono solo brutti ricordi, ora anche io sto bene. Devi essere felice, Soraya è fuori che ti aspetta non serve piangere. Quando ti vedo piangere per Soraya ogni lacrima che versi tu, la verso io, devi ridere ed essere contento”.