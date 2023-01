Mentre milioni di italiani in giro per il Belpaese erano impegnati a passare un San Silvestro sereni e felici in compagnie delle loro famiglie, all’interno della casa più spiata d’Italia, quella del Grande Fratello Vip, succedeva di tutto.

Sono stati tanti i litigi che si sono venuti a creare all’interno del reality, proprio quando i concorrenti si accingevano a festeggiare l’imminente arrivo del nuovo anno. Ecco tutto quello che è accaduto.

Edoardo Donnamaria vuole “cancellare” Antonella Fiordelisi

Sembra ormai essere definitivamente naufragata la storia d’amore fra l’influencer e il volto di Forum.

Dopo giorni di tensioni e litigi, i due hanno scritto la parola fine al loro rapporto, con Edoardo Donnamaria che rivolgendosi a Nicole Murgia ha rivelato che se ci dovesse essere una cosa che “cancellerebbe” dal suo 2022 sarebbe proprio Antonella.

Parlando con Dana Saber, inoltre, Donnamaria ha specificato di non avere alcuna intenzione di tornare con quella che è già a tutti gli effetti la sua ex.

Micol delusa da Tavassi

Edoardo Tavassi, si sa, basa gran parte della sua personalità sull’umorismo e le battute. Peccato solo che le sue uscite non spesso vengono capite e apprezzate, tantomeno da Micol Incorvaia, che dopo averci flirtato per giorni ha iniziato ad allontanarsi da lui.

Pare infatti che Edoardo Tavassi abbia fatto una battuta squallida sull’abbigliamento di Micol, che ha rapidamente scatenato in lei una reazione molto aggressiva.

Quando Micol ha fatto notare a Tavassi che alcune delle sue battute non le erano piaciute, il fratello di Guendalina ha “sclerato”, rivolgendosi a lei con fare minaccioso: