GF Vip, clamoroso scherzo a Giucas Casella: cos’è successo

Nella casa del Grande Fratello Vip 6 i concorrenti hanno organizzato uno scherzo ai danni di Giucas Casella che, ovviamente, ha finito per crederci veramente.

Giucas Casella: lo scherzo al GF Vip

Dopo che Francesca Cipriani ha fatto finta di avere una crisi per la lontananza del suo fidanzato, la stessa showgirl e altri concorrenti del GF Vip hanno fatto credere a Giucas Casella di aver subito una squalifica immediata per aver varcato la soglia della porta rossa.

“Francesca è uscita e le altre l’hanno seguita. Adesso le eliminano, sono tutte espulse”, ha detto Sophie Codegoni a Giucas Casella facendogli credere che Manila Nazzaro e Aldo Montano avessero seguito Francesca Cipriani nel tentativo di fermarla. Alla fine a svelare la verità con una fragorosa risata è stata la stessa Francesca Cipriani, che ha tranquillizzato Giucas Casella (accorso in camera da letto per parlare con lei di persona).

GF Vip: Raffaella Fico contro Soleil Sorge

Nel frattempo nella casa del reality show è esplosa una certa tensione tra Raffaella Fico e Soleil Sorge. L’ex compagna di Mario Balotelli ha accusato la giovanissima influencer di averle tirato contro un bicchiere, rischiando di farle del male. “Poteva sfregiarmi”, ha tuonato Raffaella Fico, mentre le altre concorrenti hanno cercato di farla calmare. Le due troveranno il modo di fare la pace?

GF Vip: Manuel Bortuzzo contro Lulù

Le cose non vanno per il meglio neanche per Lulù Hailé Selassié che, durante l’ultima diretta del reality show, è stata scaricata da Manuel Bortuzzo. Il nuotatore ha specificato di non voler più avere nulla a che fare con la giovanissima principessa etiope che, durante la sua permanenza nella casa del reality show, non ha nascosto la sua infatuazione per lui. A seguire Lulù si è sfogata tra le lacrime con le sue sorelle e ha chiesto agli altri concorrenti di cambiare la disposizione dei posti letto per poter dormire il più possibile lontana dal nuotatore.

“Io sono fatto così, quando capisco che una cosa in quel momento non mi va e non mi fa stare sereno, non la faccio. Io qua dentro non mi inca**erò mai realmente. Se Gianmaria ti abbraccia io sono contento, se Sophie mi prende la mano per ballare dovresti essere contenta. Fai la gelosa, ma gelosa di che cosa? Fai le facce di mer*a tipo ‘l’hai fatto con lei non lo fai con me’ e allora? Lo faccio con chi voglio”, ha tuonato Bortuzzo mettendo fine alla loro liaison.

