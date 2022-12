GF Vip, Clizia Incorvaia contro il padre di Antonella Fiordelisi: lo sfogo

Secondo i rumor in circolazione Clizia Incorvaia sarebbe intenzionata a intraprendere azioni legali contro Stefano Fiordelisi, il padre di Antonella Fiordelisi che, in queste ore, ha attaccato sua sorella Micol.

Clizia Incorvaia contro Stefano Fiordelisi

Dopo un messaggio al vetriolo contro sua sorella Micol condiviso da Stefano Fiordelisi via social, Clizia Incorvaia ha scritto un messaggio con cui sembra voler intraprendere azioni legali contro il padre di Antonella.

“Sono molto contenta di come mia sorella Micol abbia affrontato tante difficoltà, cattiverie gratuite sempre con buon cuore. Dando un esempio di donna stupenda che in televisione mancava. Forza Micol, e so già come finirà.

Aggiungo come diceva mio nonno ‘l’ignoranza è una gran brutta bestia’”, ha scritto la fidanzata di Paolo Ciavarro, e ancora: “Volevo poi dire una cosa molto importante. Io e la mia famiglia per preservare l’onore e il decoro di mia sorella Micol stiamo valutando le opportune azioni.”

Nelle scorse ore sui social Stefano Fiordelisi ha condiviso un messaggio al vetriolo contro Micol Incorvaia, rivale di sua figlia Antonella in quanto ex fidanzata di Edoardo Donnamaria.

I tre sono rinchiusi nella casa del GF Vip e tra le due concorrenti è stata evidente fin da subito una grande gelosia.

“Micol è frustrata perché Edo se l’è portata a letto non innamorato e l’ha scaricata. Questa è la verità. Doveva pensarci prima, ora Edo è molto innamorato (cosa che di lei non è mai stato). Sta pensando a un futuro con Antonella perché gli fa provare emozioni che non provava da quattro anni.

Questo è quello che conta davvero! Dire a una persona che è limitata mentalmente equivale a chiamare uno buscetta (come Clizia fece anni fa e fu squalificata)”, ha scritto il papà di Antonella scatenando un putiferio in rete.