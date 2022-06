GF Vip: confermata la presenza di una famosa cantante

Una famosa cantante italiana è stata confermata come nuova concorrente del GF Vip.

Secondo indiscrezioni la famosa cantante italiana Fiordaliso sarebbe stata confermata come concorrente della nuova edizione del GF Vip.

GF Vip: l’ingresso di Fiordaliso

Fiordaliso approderà al GF Vip 7? Dopo le smentite riguardanti i presunti opinionisti, l’indiscrezione sulla famosa cantante italiana è diventata sempre più insistente e sono in tanti a non veder l’ora di sapere se davvero approderà al programma tv (condotto per la terza volta consecutiva da Alfonso Signorini).

Fiordaliso è stata una concorrente dell’Isola dei Famosi nel 2016 e si è fatta apprezzare dal pubblico televisivo per la sua solarità e la sua schiettezza.

Il lutto durante il lockdown

Durante il lockdown del 2020 per l’emergenza Coronavirus, Fiordaliso ha subito un terribile lutto. Lei stessa ha infatti annunciato di aver perso sua madre, risultata positiva alla malattia così come suo padre e sua sorella. “Mamma si è ammalata i primi di marzo, io l’ho accudita per 5 giorni, poi è stata ricoverata, e il 19 poi l’ho persa senza più vederla.

La mamma aveva 85 anni e non aveva nessuna patologia, stava bene ma era molto debilitata. Io che ho avuto questa malattia vi posso garantire che è molto dura. Mi sono ammalata insieme a mia sorella, i miei fratelli per fortuna no, ma abbiamo tenuto le distanze e ci tengo a dirlo: non uscite di casa”, aveva annunciato la cantante attaverso i social.