GF Vip, confronto tra Davide e Nathaly: “Non ci piacciamo a pelle”

Nel corso della quarantaquattresima puntata del Grande Fratello Vip Davide ha avuto un confronto con Soleil, Lulù e Nathaly

Alfonso Signorini è tornato in onda giovedì 24 febbraio con la quarantaquattresima puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Una puntata particolarmente attesa, nel corso della quale Davide ha avuto un confronto con Soleil, Lulù e Nathaly. Ecco cosa è successo.

Davide, quarantaquattresima puntata del GF Vip

Nel corso della quarantaquattresima puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip Davide ha avuto un confronto con Soleil, Lulù e Nathaly. Chiamato in SuperLed Davide, rivolgendosi a Soleil ha affermato: “Io sono sempre stato zitto, su tante cose con te non ero d’accordo, ma l’ho fatto per non ferirti”. Soleil dal suo canto ha replicato: “Tu non hai mai detto le cose per non fare brutta figura“.

Davide, confronto con Nathaly Caldonazzo

Sempre nel corso della quarantaquattresima puntata del GF Vip Davide ha avuto un confronto con Nathaly. A tal proposito la Caldonazzo ha affermato: “Ho sempre provato a parlarci ma ho sempre trovato un muro, una persona con il freno tirato“. “Non ci piacciamo a pelle, è la verità”, ha commentato dal suo canto Davide.

Davide, il rapporto con Lulù

Per finire Lulù ha rimproverato l’attore di non aver difeso le persone più vicine a lui per paura di esporsi.

“Non la scuso ma posso capire quello che dice“, ha quindi replicato Davide. Per poi concludere: “Quando io mi devo esporre, io l’ho sempre fatto. Mi sono sempre esposto a modo mio, senza alzare la voce“.