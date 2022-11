Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli sono i veri nemici del GF Vip 7.

Nelle ultime ore, però, la bella venezuelana ha avuto un duro sfogo, perché il compagno d’avventura le ha riservato parole davvero pesanti.

GF Vip: Daniele Dal Moro contro Oriana

Da giorni, ormai, Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli sono ai ferri corti. Il Vippone non ha accettato che la bella venezuelana lo abbia trascinato in alcune dinamiche del GF Vip ed è andato su tutte le furie. Si sono più volte scontrati e il concorrente ha sostenuto di non voler avere più nulla a che fare con lei.

Eppure, nelle ultime ore è scoppiato un nuovo scontro. Daniele si è scagliato contro Oriana e lei si è detta sconvolta dalle parole che le ha riservato.

Lo sfogo di Oriana Marzoli

Oriana, parlando con Sarah Altobello, Luciano Punzo e Nikita Pelizon, si è lasciata andare ad uno sfogo. La Marzoli ha raccontato:

“Mi nomineranno quasi tutti e va bene così. Non sto simpatica a tanti. Mi nomina Daniele, Micol, Giaele e il Tavassi. Almeno me lo dicono in faccia che non mi sopportano. A me dispiace però che Daniele proprio mi odia. Mi ha detto una frase troppo brutta. Oggi ci sono rimasta proprio malissimo, mi ha guardata e mi ha detto ‘tu hai solo un neurone e nemmeno ti funziona’. Come se fossi una stupida”.

Daniele e Oriana: arriverà la pace?

Daniele e Oriana riusciranno ad arrivare alla pace? Molto probabilmente no. D’altronde, il Vippone potrebbe tranquillamente essere eliminato appena finirà al televoto.